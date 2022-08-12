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Polatlı’da kaza! Önce trafik levhasına çarptı çöp konteynerine çarptı: 2 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.08.2022 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022
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Polatlı’da kaza! Önce trafik levhasına çarptı çöp konteynerine çarptı: 2 yaralı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yan yatan otomobilde bulunan iki şahıs hafif yaralandı. Emniyet güçleri kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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