Eşi tarafından vuruldu verilen cezaya itiraz etti!  “Çıktığında canımdan olacağım”

TAHLİYE TALEP ETTİ

İstanbul BAM 1'inci Ceza Dairesi'nin kararına da itiraz eden Samet Mutlu avukatı aracılığıyla Yargıtay Ceza Dairesi'ne başvurdu. Mutlu'nun avukatı tarafından Yargıtay Ceza Dairesi'ne gönderilen dilekçede, usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle İstanbul BAM 1'inci Ceza Dairesi'nin kararının bozulmasına ve Samet Mutlu'nun tahliyesine karar verilmesi talep edildi.

"ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Saldırının ardından yüzde 40 engelli kaldığını belirten Sabiha Mutlu şunları söyledi:

"İtiraz edebilecekleri bir durumda değiller. Hayatımı mahvettiler ve Yargıtay'ın da İstinafla (Bölge Adliye Mahkemesi) aynı kararda olacağını düşünmek istiyorum, diliyorum. Yarım kalan işini çıktığında tamamlamaması için, kızımı büyütebilmek için, annesiyle büyümesi için kararın onaylanmasını bekliyorum. Doğru olana Yargıtay karar verecektir. Sonsuz güveniyorum. Beni koruyacaklarını, bana ve kızıma yeni bir hayat için olması gerekeni yapacaklarını düşünüyorum. Zorba olmadım, hep devlete güvendim, hiç güvenim boşa çıkmadı çok şükür, hepsinden ayrı ayrı Allah razı olsun. Bu sefer böyle kurtuldum ama çıktığında canımdan olacağım, ölmek istemiyorum. Bu sefer o kurşunlar kafamdan sıyırıp elime gelmeyecek. Direkt kafama gelecek, böyle bir şey istemiyorum."