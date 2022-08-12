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Malatya’da dehşet anı! 2 kardeş eniştelerini bıçakladı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 12.08.2022 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022
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Malatya’da dehşet anı! 2 kardeş eniştelerini bıçakladı

Malatya'da 2 kardeş, tartıştıkları eniştelerini bıçaklayıp, yaraladı. Cengiz B. kanlar içerisinde yere yığılırken, 2 şüpheli olay yerinden kaçtı. Kaçan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Malatya'da yaşanan olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Burak ve Mesut D. adlı kardeşler, kız kardeşleri ile boşanma aşamasında olan enişteleri Cengiz B. ile karşılaştı. 2 kardeş, tartıştıkları Cengiz B.'yi bıçaklayarak yaraladı. Cengiz B. kanlar içerisinde yere yığılırken, 2 şüpheli olay yerinden kaçtı.

Cengiz B., ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaçan 2 şüpheli ise polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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