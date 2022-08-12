Malatya’da dehşet anı! 2 kardeş eniştelerini bıçakladı

Malatya'da yaşanan olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Burak ve Mesut D. adlı kardeşler, kız kardeşleri ile boşanma aşamasında olan enişteleri Cengiz B. ile karşılaştı. 2 kardeş, tartıştıkları Cengiz B.'yi bıçaklayarak yaraladı. Cengiz B. kanlar içerisinde yere yığılırken, 2 şüpheli olay yerinden kaçtı.