Malatya’da dehşet anı! 2 kardeş eniştelerini bıçakladı
YAŞAM DHA
Malatya'da 2 kardeş, tartıştıkları eniştelerini bıçaklayıp, yaraladı. Cengiz B. kanlar içerisinde yere yığılırken, 2 şüpheli olay yerinden kaçtı. Kaçan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Malatya'da yaşanan olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Burak ve Mesut D. adlı kardeşler, kız kardeşleri ile boşanma aşamasında olan enişteleri Cengiz B. ile karşılaştı. 2 kardeş, tartıştıkları Cengiz B.'yi bıçaklayarak yaraladı. Cengiz B. kanlar içerisinde yere yığılırken, 2 şüpheli olay yerinden kaçtı.
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