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İstanbul’da şoke eden olay! Velayet davası hastanede son buldu | Bebeği kaçırmaya çalıştı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 12.08.2022 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022
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İstanbul’da şoke eden olay! Velayet davası hastanede son buldu | Bebeği kaçırmaya çalıştı

İstanbul’da velayeti anneye verilen bebeğin doktora götürülmesini fırsat bilen baba, çocuğunu kaçırmaya çalıştı. Kadının çığlık atması üzerine adam yakalanırken, hastane önünde yaşanan tartışma kameraya yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşanan olay, gece saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanede meydana geldi.

İddialara göre boşanan bir çift arasında çocuklarının velayeti için tartışma çıktı. Mahkeme tarafından velayetin anneye verilmesine öfkelenen baba, çocuğunun doktora götürülmesini fırsat bilerek hastaneye geldi.

Bir süre bekleyen baba, ardından çocuğunu alarak kaçmak istedi.

Durumu fark eden annenin çığlık atması üzerine güvenlik görevlileri, kısa sürede adamı yakalayarak durumu polis ekiplerine bildirdi.

Çocuğunu kucağından bırakmayan adam, uzun süre polis ekipleri, güvenlik görevlileri ve eski eşine direnirken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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