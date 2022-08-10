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Lunaparktaki faciada hayatını kaybetmişti! Polis Sinem Gülşen Dilekçe son yolculuğuna uğurlandı | Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 10.08.2022 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022
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Lunaparktaki faciada hayatını kaybetmişti! Polis Sinem Gülşen Dilekçe son yolculuğuna uğurlandı | Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Giresun’da lunaparkta raydan çıkan tren sonucu komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe’nin hayatını kaybettiği olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Dilekçe’nin cenaze törenine tedavi sonrası taburcu olan polis eşi Samet Dilekçe de katıldı.

Giresun'da yaşanan feci kaza, dün akşam, Hacı Hüseyin Mahallesi'ndeki lunaparkta yaşandı. Lunaparkta yer alan eğlence treni, iniş sırasında bilinmeyen sebeple raydan çıktı.

Yüksekten düşüp devrilen trende Giresun Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe, Özel Harekât Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru eşi Samet Dilekçe ile 17 yaşındaki Şevval ve Fatma Akbaş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

GÖĞSÜNE ALDIĞI DARBE SONUCU HAYATINI KAYBETMİŞ

Kazayla ilgili detaylar da ortaya çıktı. Sinem ve Samet Dilekçe çiftinin aile dostları Fatma ve kızı Şevval Akbaş ile birlikte, eğlenmek için lunaparka gittiği belirtildi. Hareket eden trenin arka iki vagonu, bir süre sonra bilinmeyen nedenle raydan çıkarak devrildi. Vagondan savrulan 4 kişiden Sinem Gülşen Dilekçe, göğsüne aldığı darbe sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Dilekçe, tüm müdahalelere rağmen iç kanama nedeniyle kurtarılmadı.

Sinem Gülşen Dilekçe'nin eşi Samet Dilekçe, tedavisinin ardından taburcu edilirken Şevval ile Fatma Akbaş'ın ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kaza sebebiyle lunaparkta eğlence faaliyeti durdurulurken, savcılık da soruşturma başlattı. Lunaparkta yapılan inceleme sonrası aralarında eğlence treni sorumlularının da yer aldığı 3 çalışan gözaltına alındı. Şüpheliler sorguları için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

"KAZADAN 2 GÜN ÖNCE TORUNUMU BURAYA GETİRMİŞTİM"

Kentte yaşayan Hüseyin Tepealan, iki gün önce torununu lunaparka getirdiğini ve trene bindirdiğini söyledi. Tepealan, "Ben buraya torunumu eğlendirmek için getiriyordum. Torunum yurt dışında yaşadığı için lunaparkları iyi biliyor. Bize de gitmek için ısrar ediyor. Buraya getiriyorduk. Kazadan 2 gün önce de torunumu buraya getirmiştim. Tedbir amaçlı torunumun yanına ben binmiştim. Çocuk ısrar ediyordu. Mecburen bindik ama çok tehlikeli olduğunu anladık. Çok feci bir durum yaşandı burada. Ondan sonra da binmedik daha. Herhalde kontrol etmediler. Onun yüzünden olmuş olabilir kaza. Vatandaşlarımız böyle tehlike şeylere çocuklarını ve kendilerini bindirmesinler" dedi.Öte yandan gözaltında bulunan lunapark çalışanları S.K., A.K. ve N.K.'nın, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Hayatını kaybeden 3 yıllık komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe için Giresun Valiliği önünde tören düzenlendi.

Törene, Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Dilekçe'nin eşi Samet Dilekçe, silah arkadaşları, askeri erkân, yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.

Törende Sinem Gülşen Dilekçe'nin ailesi ve yakınları gözyaşları içinde taziyeleri kabul etti.

Saygı duruşu ve komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe'nin öz geçmişinin okunduğu törende konuşan İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı , "Bu büyük kaybımızın biz meslektaşlarına ve sevenlerine vermiş olduğu acı tarifsizdir. Her ölüm büyük bir acı, büyük bir kayıptır. Ancak bazı ölümlerde yüreğinizdeki acıyı tarif edemezsiniz. Gencecik yaşında kaybettiğimiz komiser yardımcımız vefatında böyle tarifsiz acıyı yaşattı hepimize.Başta ailesi, yakınları ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum" dedi.

Dilekçe'nin Türk bayrağına sarılı tabutu yapılan dua sonrası toprağa verileceği Ordu'nun Kumru ilçesine uğurlandı.

Kentte görev yapan Dilekçe çiftinin, 26 Eylül 2021'de Ordu'da yapılan düğünle dünyaevine girdikleri belirtildi.

Sinem Gülşen Dilekçe'nin geçen yıl ilk görev yeri olan Giresun'a atandığı ifade edildi.

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