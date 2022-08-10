Lunaparktaki faciada hayatını kaybetmişti! Polis Sinem Gülşen Dilekçe son yolculuğuna uğurlandı | Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kaza sebebiyle lunaparkta eğlence faaliyeti durdurulurken, savcılık da soruşturma başlattı. Lunaparkta yapılan inceleme sonrası aralarında eğlence treni sorumlularının da yer aldığı 3 çalışan gözaltına alındı. Şüpheliler sorguları için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

"KAZADAN 2 GÜN ÖNCE TORUNUMU BURAYA GETİRMİŞTİM"

Kentte yaşayan Hüseyin Tepealan, iki gün önce torununu lunaparka getirdiğini ve trene bindirdiğini söyledi. Tepealan, "Ben buraya torunumu eğlendirmek için getiriyordum. Torunum yurt dışında yaşadığı için lunaparkları iyi biliyor. Bize de gitmek için ısrar ediyor. Buraya getiriyorduk. Kazadan 2 gün önce de torunumu buraya getirmiştim. Tedbir amaçlı torunumun yanına ben binmiştim. Çocuk ısrar ediyordu. Mecburen bindik ama çok tehlikeli olduğunu anladık. Çok feci bir durum yaşandı burada. Ondan sonra da binmedik daha. Herhalde kontrol etmediler. Onun yüzünden olmuş olabilir kaza. Vatandaşlarımız böyle tehlike şeylere çocuklarını ve kendilerini bindirmesinler" dedi.Öte yandan gözaltında bulunan lunapark çalışanları S.K., A.K. ve N.K.'nın, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.