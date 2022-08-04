Konya’da cani koca yakayı böyle ele verdi! Eşini öldürüp...
Konya'da, bir adam tartıştığı eşini tabancayla öldürüp evinin bodrumuna sakladı. Cinayetin ardından arkasında iz bırakmak istemeyen katil kocanın planı başına yıkıldı. Bakın katili ele veren plan nasıl bozuldu!
Konya'da yaşanan olay, dün saat 16.00 sularında Çumra ilçesi İçeriçumra Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram Süner ve 3 çocuk annesi eşi Fadim Süner arasında henüz bilinmeyen sebeple aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa bir süre sonra kavgaya dönüşünce Bayram Süner, evdeki tabancasını alıp eşi Fadim'i göğsünden tabancayla vurarak öldürdü. Süner, daha sonra eşinin cesedini ayaklarından sürüyerek evin bodrumuna indirdi.
"EŞİM KAYIP" YALANIYLA GÜVENLİK KAMERASI SORMUŞ
Bayram Süner, evden ayrıldıktan sonra traktörüne binerek tarlasına gidip bir süre çalıştı. Süren, ardından evine yaklaşık 100 metre uzaklıktaki iş yerine giderek "eşim kayboldu, güvenlik kameralarına bakabilir miyim" diye sordu. İş yeri müdürü ise jandarmadan izinsiz bunu yapamayacağını söyleyip Süner'i gönderdi. Süner'in durumundan şüphelenen iş yeri müdürü jandarmayı arayıp durumu bildirdi. Süner'in evine gelen jandarma ekipleri, bodrumda Fadim Süner'in cansız bedeniyle karşılaştı.
ÖLDÜRÜP BAŞINA TABANCANIN KABZASIYLA VURMUŞ
Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından Bayram Süner gözaltına alındı. Bayram Süner, jandarma karakolundaki ifadesinde çıkan tartışmada eşini öldürdüğünü, cesedini sürükleyip aşağıya indirdiğini, burada da öfkesini alamayarak başına tabancanın kabzasıyla vurduğunu söyledi. Süner, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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