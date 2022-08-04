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Hatay’da mayın korkusu! Denizde mayın sandıkları cisim bakın ne çıktı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 04.08.2022 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022
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Hatay’da mayın korkusu! Denizde mayın sandıkları cisim bakın ne çıktı

Hatay’da denize girenler, suda gördükleri cismin mayın olduğunu sanıp korku dolu anlar yaşadı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Denizdeki cisim bakın ne çıktı...

Hatay'da yaşanan olay, saat 15.00 sularında Samandağ Çevlik Sahili'nde meydana geldi. Denize girenler, bir cisim görünce mayın olduğunu sandı. Durum çevredeki cankurtaran ve itfaiye ekiplerine bildirildi.

Denizdeki cismin eski bir televizyon olduğu belirlendi.

Televizyon cankurtaranlar tarafından karaya çıkarıldı.

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