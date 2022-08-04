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Hayvanları otlatmak isterken canından oluyordu! Genç kız 150 metreden yuvarlandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.08.2022
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Hayvanları otlatmak isterken canından oluyordu! Genç kız 150 metreden yuvarlandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hayvan otlatırken, dengesini kaybederek yaklaşık 150 metre uçurumdan aşığı yuvarlanan 16 yaşındaki genç kız ağır yaralandı.

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