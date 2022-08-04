Bazı iller ıslanacak bazıları yanacak! Sıcaklıklar yükseliyor ama sağanak yağış geliyor! Meteoroloji'den çok sayıda ile son dakika uyarısı... Hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde çok sayıda ilde sıcak havaya rağmen sağanak yağışın etkili olacağı belirtilirken, bazı illerde ise sıcaklıkların giderek yükseleceği görüldü. Bugün başta Sakarya olmak üzere çok sayıda il sağanak yağışa teslim olurken, Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar önümüzdeki günlerde giderek yükselecek. Peki bu hafta hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşılan 5 günlük hava durumu tahmin haritalarında yurt genelinde çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı belirtilirken, bazı illerde ise sıcaklıkların daha da yükseleceği görüldü.
SAĞANAK YAĞIŞ ETkİLİ OLDU
Meteorolojik verilerin ardından öğle saatlerinde Sakarya'da başlayan yağış, zaman zaman etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrasında Sakarya'nın Adapazarı, Erenler, Serdivan ilçelerinde öğle saatlerinde yağmur etkili oldu. Günlerdir şehirde hakim olan bunaltıcı sıcaklık yerini yağmura bıraktı. Hava sıcaklığı 29 derece olarak ölçülürken yağışın gün boyu devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte hava sıcaklığı 31, deniz suyu sıcaklığı 29 derece kaydedildi. Gece saatlerinde yüzde 90'a ulaşan nem oranı, gündüz saatlerinde yüzde 75 civarında seyrediyor.
NEM VATANDAŞLARI BUNALTTI
Nem oranındaki yükseklik Antalyalıları bunalttı. Nem bulutları, kenti çevreleyen dağların görülmesini zorlaştırdı. Yüksek kesimlerden bakıldığında, kent merkezi üzerinde bulutu andıran nem yoğunluğu dikkati çekti. Varyant bölgesinden sahili izleyen vatandaşlar, Beydağlarını görmekte zorlandı.
Yüksek sıcaklık ve nemden etkilenenler, plajlardan sık sık denize girerek serinlemeye çalıştı.
YAĞIŞLAR GERİ DÖNDÜ
Yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Sinop çevreleri, Balıkesir'in kuzey, Düzce'nin ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
3-5 DERECE ÜSTÜNDE SEYREDECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esecek.
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
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