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Son dakika: Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.08.2022 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022
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Son dakika: Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.

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