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Samsun’da feci kaza! Otomobil köprünün korkuluklarına saplandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 02.08.2022
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Samsun’da feci kaza! Otomobil köprünün korkuluklarına saplandı

Samsun'da bir otomobil yoldan çıkarak köprünün korkuluklarına çarptı. Aracın korkuluklara adeta ok gibi saplandığı kazada sürücü yaralı olarak kurtuldu. Yaralı sürücü ambulansla tedavi için hastaneye kaldırıldı. Feci kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da yaşanan kaza, 19 Mayıs ilçesi Dereköy Mahallesi, Samsun Sinop karayolu, Dereköy Köprüsü üzerinde sabah saat 06.45 sularında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 50 yaşındaki Neşet Tankal idaresindeki 19 DU 075 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak demir köprü korkuluklarına çarptı.

Köprünün korkuluğunun ok gibi saplanıp aracın ön camından girip arka yan camdan çıktığı kazada, sürücü Neşet Tankal yaralandı.

Yaralı sürücü ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Neşet Tankal'ın Erzincan'dan geldiği ve evine 2 kilometre kala kaza yaptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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