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Şanlıurfa'da feci kaza! İşçi servisi yoldan çıkarak ağaca çarptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.07.2022
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Şanlıurfa’da feci kaza! İşçi servisi yoldan çıkarak ağaca çarptı

Şanlıurfa'da işçi servisinin kontrolden çıkarak ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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