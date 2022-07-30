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Elazığ’da otomobil yan yattı 1 kişi yaralandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 30.07.2022
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Elazığ’da otomobil yan yattı 1 kişi yaralandı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da yaşanan kaza, Keban yolunun 45. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 AAD 733 plakalı otomobil yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Keban ilçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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