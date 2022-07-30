30 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Manisa’da kömür ocağında çamur havuzu çöktü! Çamurun altında kalan işçiyi arama çalışmaları sürüyor

Manisa’da kömür ocağında çamur havuzu çöktü! Çamurun altında kalan işçiyi arama çalışmaları sürüyor

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 30.07.2022 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022
ABONE OL
Manisa’da kömür ocağında çamur havuzu çöktü! Çamurun altında kalan işçiyi arama çalışmaları sürüyor

Manisa’da bir kömür ocağında çamur havuzu çöktü. Havuzdan akan tonlarca çamurun altında kalan 2 işçiden biri göçüğün altından kamyonun üzerine çıkmayı başardı. İş makinesi operatörü olan İbrahim Demir’i ise arama çalışmaları sürüyor.

Manisa'nın Soma ilçesi Dereköy mevkisinde, özel bir firma tarafından işletilen açık maden ocağında, sabah saatlerinde iş makinesiyle hafriyat çalışması yapan 47 yaşındaki İbrahim Coşkun ile 54 yaşındaki İbrahim Demir maden ocağındaki çamur havuzunun bendinin göçmesi sonucu bulamaç altında kaldı.

İşçilerden İbrahim Coşkun, göçüğün altında kamyonun üzerine çıkmayı başardı.

İtfaiye ekiplerince kamyonun üzerinden alınan Coşkun, ambulansta yapılan muayenesinde sağlık sorunu bulunmadığı tespit edildi.

Çamurda kaybolan iş makinesi operatörü İbrahim Demir'e ulaşılması için de AFAD koordinesinde ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerin desteğiyle çalışma başlatıldı.

Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ekiplerin ağır iş makineleriyle, arama çalışması sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA