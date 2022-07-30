Manisa’da kömür ocağında çamur havuzu çöktü! Çamurun altında kalan işçiyi arama çalışmaları sürüyor

Manisa'nın Soma ilçesi Dereköy mevkisinde, özel bir firma tarafından işletilen açık maden ocağında, sabah saatlerinde iş makinesiyle hafriyat çalışması yapan 47 yaşındaki İbrahim Coşkun ile 54 yaşındaki İbrahim Demir maden ocağındaki çamur havuzunun bendinin göçmesi sonucu bulamaç altında kaldı.