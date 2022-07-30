Denizli’de vahşet! Eşini bıçakla yaralayıp canlı yayın yaptı
Denizli’de boşanma aşamasında olduğu 22 yaşındaki Rabia Dağ Aslan'ı bıçakla ağır yaralayan 26 yaşındaki Onur Aslan, olayın ardından eşinin sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Onur Aslan'ın eşinin kendisinden boşanmak istemesi sebebiyle daha önce 2 kez intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yaşanan olay, dün saat 19.00 sularında Aşağı Mahalle'de meydana geldi. Onur Aslan, bir süredir ayrı yaşadığı boşanma aşamasında eşi Rabia Dağ Aslan'ı konuşmak için parka çağırdı.
Çift arasında burada tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Onur Aslan, eşi Rabia'yı karnından bıçaklayıp kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Rabia Dağ Aslan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
EŞİNİN TELEFONUNDAN CANLI YAYIN YAPTI
Kaçarken eşinin cep telefonunu da alan Onur Aslan, onun sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Aslan, elinde eşini yaraladığı bıçakla yaptığı yayında, "Tüm çabamıza rağmen sonunda namusumuzu temizledik. Neymiş, her insana kahpelik yapılmazmış kardeş" ifadelerini kullandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Onur Aslan'ı Çameli ilçesinde yakaladı. Onur Aslan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Onur Aslan'ın daha önce eşinin kendisinden boşanmaması için 2 kez intihar teşebbüsünde bulunduğu ifade edildi.
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