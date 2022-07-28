Samsun’da düğün konvoyunda drift yapan magandalara ceza

Valilikten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "25 Temmuz günü akşam saatlerinde İlkadım ilçemize bağlı Kışla Mahallesi Gebi Caddesi üzerindeki kavşak içerisinde drift atarak trafiği tehlikeye düşüren iki aracın sürücüsü İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı birimler tarafından yürütülen çalışma neticesinde tespit edilerek yakalanmıştır. Sürücülere trafik yönünden gerekli cezai işlem uygulanmış olup, adli yönden tahkikat devam etmektedir. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek diğer sürücü ve yayaların hayatını riske atan bu ve benzeri olaylara bundan sonra da asla müsamaha gösterilmeyecek olup, gerekli cezai işlem ve adli süreç tavizsiz yürütülecektir" ifadeleri kullanıldı.

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