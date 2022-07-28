Hatay’da lastiğe gizlenmiş 41 kilo metamfetamin ile 6,4 kilo eroin ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine ilişkin yürütülen çalışmada, Erzin ilçesinde durdurulan bir tırın dorsesinde narkotik köpek eşliğinde arama çalışması yapıldı.