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Hatay’da lastiğe gizlenmiş 41 kilo metamfetamin ile 6,4 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 28.07.2022
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Hatay’da lastiğe gizlenmiş 41 kilo metamfetamin ile 6,4 kilo eroin ele geçirildi

Hatay'da bir tırda yapılan arama sonucunda lastiğin içine saklanmış 41 kilo 150 gram metamfetamin, 6 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Olay ile ilgili bir şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine ilişkin yürütülen çalışmada, Erzin ilçesinde durdurulan bir tırın dorsesinde narkotik köpek eşliğinde arama çalışması yapıldı.

KİLOLARCA EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Aramada aracın yedek lastiğinin içerisine yerleştirilmiş halde 41 kilo 150 gram metamfetamin, 6 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak H.Y. gözaltına alındı.

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