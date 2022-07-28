Hatay’da lastiğe gizlenmiş 41 kilo metamfetamin ile 6,4 kilo eroin ele geçirildi
YAŞAM İHA
Hatay'da bir tırda yapılan arama sonucunda lastiğin içine saklanmış 41 kilo 150 gram metamfetamin, 6 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Olay ile ilgili bir şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine ilişkin yürütülen çalışmada, Erzin ilçesinde durdurulan bir tırın dorsesinde narkotik köpek eşliğinde arama çalışması yapıldı.
KİLOLARCA EROİN ELE GEÇİRİLDİ
Aramada aracın yedek lastiğinin içerisine yerleştirilmiş halde 41 kilo 150 gram metamfetamin, 6 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS 2022 sınavı ne zaman, kaçta başlıyor? KPSS 2022 ne kadar, kaç dakika sürecek?
- Askerlik yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? Ağustos ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanır? Sevk ve celp tarihleri...
- Temmuz ayı enflasyon beklentisi ne zaman açıklanacak? TUİK enflasyon rakamları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Lise kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 lise kayıtları ne zaman bitiyor?
- "Tavuk ayağı yemek" deyimi ne anlama gelir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu
- ABD'nin Arkansas, Maryland, Misssissipi, Güney Caroline, Tennessee ve Teksas eyaletlerinin anayasalarına göre kimler devlet hizmetinde çalışamaz?
- Aile Destek Paketi paraları ne zaman ödenecek? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı?
- Hangisi kirpiyle daha yakın akrabadır? Kim Milyoner Sorusu
- 51, 53, 55, 58 yaşında emekli maaşı alın! 3600 ve 5400 sihirli rakamlar! 10-15 yıl erken emeklilik! (4A, 4B) SSK, Bağkurlu olanlara...
- FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı belli oldu mu, saat kaçta açıklanır?
- Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!
- TOKİ ucuz konut başvuru ekranı: TOKİ ucuz konut başvuruları başladı mı? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ucuz konut başvuruları ne zaman?