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Fatih'te park halinde araca çarpan motosikletli yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.07.2022 Güncelleme Tarihi: 28.07.2022
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Fatih’te park halinde araca çarpan motosikletli yaralandı

Fatih sahil yolunda motosikletli şoför, park halindeki araca arkadan çarparak yere düştü. Kaza sonucunda yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza, Samatya sahilyolunda saat 14.30 sularında gerçekleşti. İddialara göre 34 LP 7169 plakalı otomobilin sürücüsü Tolga Engintepe, arkadaşını beklemek için yol kenarına aracını park etti.

Motosikletli sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü Abdurrahim Boz yaralandı.

Kazaya karışan otomobildeki sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü ambulansla hastaneye kaldırdı. Bacağı kırılan yaralı sürücünün hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı.

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