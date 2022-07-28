Fatih’te park halinde araca çarpan motosikletli yaralandı

Kazaya karışan otomobildeki sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü ambulansla hastaneye kaldırdı. Bacağı kırılan yaralı sürücünün hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı.

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