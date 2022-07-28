Diyarbakır’da korkunç olay! 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Diyarbakır'da yaşanan olay, 26 Temmuz'da, Dicle ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, komşularının haber alamadığı 8 aylık hamile Songül G. için bazı kişiler eve girdi. Yerde hareketsiz yatarken bulunan Songül G. için adrese sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekibi, Songül G.'nin öldüğünü tespit edip, hamile oluşu nedeniyle ilçe devlet hastanesine kaldırdı.