Diyarbakır’da korkunç olay! 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu
Diyarbakır'da, 8 aylık hamile olan 25 yaşındaki Songül G. komşuları tarafından evde hareketsiz halde bulundu. Songül G.’nin öldüğünü tespit eden ekipler, kadını hamile olduğu için hastaneye kaldırdı. Tüm müdahalelere rağmen bebek de kurtulamadı. Yapılan otopsinin ardından Songül G., toprağa verildi. Jandarmanın olayla ilgili araştırması sürüyor.
Diyarbakır'da yaşanan olay, 26 Temmuz'da, Dicle ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, komşularının haber alamadığı 8 aylık hamile Songül G. için bazı kişiler eve girdi. Yerde hareketsiz yatarken bulunan Songül G. için adrese sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekibi, Songül G.'nin öldüğünü tespit edip, hamile oluşu nedeniyle ilçe devlet hastanesine kaldırdı.
Müdahalelere rağmen Songül G.'nin karnındaki 8 aylık bebek de kurtarılamadı. Jandarmanın çalışmasının ardından Songül G.'nin cansız bedeni, adli tıp kurumuna götürüldü. Yapılan otopsinin ardından Songül G., toprağa verildi. Jandarmanın olayla ilgili araştırmasının sürdüğü öğrenildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS 2022 sınavı ne zaman, kaçta başlıyor? KPSS 2022 ne kadar, kaç dakika sürecek?
- Askerlik yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? Ağustos ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanır? Sevk ve celp tarihleri...
- Temmuz ayı enflasyon beklentisi ne zaman açıklanacak? TUİK enflasyon rakamları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Lise kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 lise kayıtları ne zaman bitiyor?
- "Tavuk ayağı yemek" deyimi ne anlama gelir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu
- ABD'nin Arkansas, Maryland, Misssissipi, Güney Caroline, Tennessee ve Teksas eyaletlerinin anayasalarına göre kimler devlet hizmetinde çalışamaz?
- Aile Destek Paketi paraları ne zaman ödenecek? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı?
- Hangisi kirpiyle daha yakın akrabadır? Kim Milyoner Sorusu
- 51, 53, 55, 58 yaşında emekli maaşı alın! 3600 ve 5400 sihirli rakamlar! 10-15 yıl erken emeklilik! (4A, 4B) SSK, Bağkurlu olanlara...
- FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı belli oldu mu, saat kaçta açıklanır?
- Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!
- TOKİ ucuz konut başvuru ekranı: TOKİ ucuz konut başvuruları başladı mı? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ucuz konut başvuruları ne zaman?