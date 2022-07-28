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Diyarbakır’da korkunç olay! 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.07.2022 Güncelleme Tarihi: 28.07.2022
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Diyarbakır’da korkunç olay! 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Diyarbakır'da, 8 aylık hamile olan 25 yaşındaki Songül G. komşuları tarafından evde hareketsiz halde bulundu. Songül G.’nin öldüğünü tespit eden ekipler, kadını hamile olduğu için hastaneye kaldırdı. Tüm müdahalelere rağmen bebek de kurtulamadı. Yapılan otopsinin ardından Songül G., toprağa verildi. Jandarmanın olayla ilgili araştırması sürüyor.

Diyarbakır'da yaşanan olay, 26 Temmuz'da, Dicle ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, komşularının haber alamadığı 8 aylık hamile Songül G. için bazı kişiler eve girdi. Yerde hareketsiz yatarken bulunan Songül G. için adrese sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekibi, Songül G.'nin öldüğünü tespit edip, hamile oluşu nedeniyle ilçe devlet hastanesine kaldırdı.

Müdahalelere rağmen Songül G.'nin karnındaki 8 aylık bebek de kurtarılamadı. Jandarmanın çalışmasının ardından Songül G.'nin cansız bedeni, adli tıp kurumuna götürüldü. Yapılan otopsinin ardından Songül G., toprağa verildi. Jandarmanın olayla ilgili araştırmasının sürdüğü öğrenildi.

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