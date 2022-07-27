27 Temmuz 2022, Çarşamba
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Tekirdağ’da pes dedirten olay! Yol ortasında sızdı | Polis uzun uğraşlar sonunda uyandırabildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.07.2022
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Tekirdağ’da pes dedirten olay! Yol ortasında sızdı | Polis uzun uğraşlar sonunda uyandırabildi

Tekirdağ’da alkollü sürücü yol ortasında direksiyon başında sızdı. Trafik polisinin yarım saat dil dökmesinin ardından ancak uyandırılabildi. Şahsın ehliyetine el konulurken aracı da otoparka çekildi.

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