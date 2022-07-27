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Erzincan’da kaza yapan aracın çarptığı bahçe duvarı çocuğun üzerine devrildi! Yaralılar var

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 27.07.2022 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022
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Erzincan’da kaza yapan aracın çarptığı bahçe duvarı çocuğun üzerine devrildi! Yaralılar var

Erzincan’da kaza yapan otomobilin çarptığı bahçe duvarı çocuğun üzerine devrildi. Kaza sonucunda 3 şahıs yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, yaralılar tedavi altına alındı.

Kaza, Erzincan merkez Akşemsettin Mahallesi'nde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, Onur Ç. kontrolündeki 24 ED 622 plakalı hafif ticari araç ile Kadir Ç. hakimiyetindeki 24 ABC 887 plakalı otomobil, Akşemsettin Mahallesi 666 ile 661. sokakların kesişimin de çarpıştı.

ÇOCUĞUN ÜZERİNE DUVAR DEVRİLDİ

Hafif ticari aracın savrularak çarptığı bahçe duvarı, oyun oynayan 11 yaşındaki Hüseyin U'nun üzerine devrildi. Kazada, Hüseyin U. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Zeliha T. ve Ümmühan Ç. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çocuğun üzerine bahçe duvarı devrildi ÇOCUĞUN ÜZERİNE BAHÇE DUVARI DEVRİLDİ

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