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Şehidin babasının oğlu şehit düşmeden önce şehitler için söylediği türkü yürekleri dağladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.07.2022 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022
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Şehidin babasının oğlu şehit düşmeden önce şehitler için söylediği türkü yürekleri dağladı

Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde terör saldırısının ardından şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtcu’nun babası Şahin Yoğurtcu’nun besteleyerek 16 Temmuz tarihinde sosyal medya hesaplarına paylaştığı ve “Şehit olmuş benim kınalı kuzum” ifadelerine yer verdiği türkü boğazları düğümledi.

Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde terör örgütü tarafından açılan taciz ateşi ardından şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtcu'nun babası Şahin Yoğurtçu'nun şehitler için bestelediği türkü sosyal medyada yüzlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Baba Şahin Yoğurtçu, söz ve müziği kendisine ait olan ve şehitler için bağlama eşliğinde söylediği türküyü 16 Temmuz tarihinde sosyal medya hesabından paylaştı.

"ŞEHİT OLMUŞ BENİM KINALI KUZUM"

Oğlu Mevlüt Yoğurtcu şehit düşmeden 11 gün önce Şahin Yoğurtcu'nun şehitler için söylediği ve "Şehit olmuş benim kınalı kuzum" sözlerine yer verdiği türkü yürekleri dağladı.

Şahin Yoğurtcu, oğlu Tankçı Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtcu'nun şehit haberini de sosyal medya hesabından duyurdu. Şahin Yoğurtcu, yaptığı paylaşımda, "Oğlum Mevlüt Yoğurtcu şehit oldu" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Çankırı doğumlu olan Şehit Mevlüt Yoğurtçu'nun Ankara'da yaşadığı, evli ve 1 çocuklu olduğu bilgisine ulaşıldı. Şehit Tankçı Sözleşmeli er Mevlüt Yoğurtcu'nun naaşı Ahmet Akseki camiinde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara Pursaklar 'da toprağa verileceği öğrenildi.

Şehit babası söylediği türküyle yürek yaktı ŞEHİT BABASI SÖYLEDİĞİ TÜRKÜYLE YÜREK YAKTI

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