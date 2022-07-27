İstanbul’da sokak ortasında dehşet! Av tüfekli çatışma kamerada
İstanbul’da iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada, 2 kişi av tüfeğinden ateşlenen saçmalardan yaralandı. O sırada sokaktan geçen bir vatandaşa ise yorgun mermi isabet etti. Çatışma anı güvenlik kamerasına anbean böyle yansıdı.
Çatışmada, iki grup üyesi av tüfeğinden çıkan saçmalardan yaralanırken sokaktan geçen 18 yaşındaki bir vatandaş ise yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralandı. Kaçmaya çalışan yaralı iki grup üyesi, daha fazla ilerleyemeyince üzerlerinde bulunan silahı park halindeki otomobilin tekerleğine sakladı.
Çevrede bulunan vatandaşlar durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kaçan şahısları yaralı olarak yakaladı. Ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan 3 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan iki grup arasında çıkan silahlı çatışma güvenlik kamerasına yansıdı.
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