İstanbul’da sokak ortasında dehşet! Av tüfekli çatışma kamerada

Çatışmada, iki grup üyesi av tüfeğinden çıkan saçmalardan yaralanırken sokaktan geçen 18 yaşındaki bir vatandaş ise yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralandı. Kaçmaya çalışan yaralı iki grup üyesi, daha fazla ilerleyemeyince üzerlerinde bulunan silahı park halindeki otomobilin tekerleğine sakladı.