İstanbul’da çıkan kavga görenleri şoke etti! Er meydanında güreşir gibi kavga ettiler

Güreşir gibi kavga eden yolculardan birinin diğerine, "Bak seni var ya bıçaklarım" diye tehditler savurduğu görüldü.

Kavga yolcuların müdahalesi ile güçlükle yatıştırılabildi. O anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.