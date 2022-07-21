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İstanbul’da çıkan kavga görenleri şoke etti! Er meydanında güreşir gibi kavga ettiler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.07.2022 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022
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İstanbul’da çıkan kavga görenleri şoke etti! Er meydanında güreşir gibi kavga ettiler

İstanbul’da Gebze - Halkalı hattında yolcu taşıyan Marmaray treni Pendik durağına geldiğinde 2 yolcu arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Güreş müsabakalarını aratmayan kavga yolcuların müdahalesiyle güçlükle yatıştırılabildi.

İstanbul'da yaşanan olay, sabah saatlerinde Marmaray'da Pendik İstasyonu'nda bulunan trende meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Gebze- Halkalı hattında yolculuk yapan 2 yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

2 yolcu arasındaki tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında bir yolcunun diğer yolcuyu tutarak kündeye getirmesi güreş maçlarını aratmazken, yolcular büyük panik yaşadı.

Güreşir gibi kavga eden yolculardan birinin diğerine, "Bak seni var ya bıçaklarım" diye tehditler savurduğu görüldü.

Kavga yolcuların müdahalesi ile güçlükle yatıştırılabildi. O anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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