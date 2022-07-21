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ATAK helikopteri Kara Kuvvetleri'ne teslim edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.07.2022
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ATAK helikopteri Kara Kuvvetleri’ne teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığı, ATAK helikopterinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girdiği belirtildi. Yapılan açıklamada, "Milli IFF Mod-5 Dost/Düşman Tanıma/Tanıtma Sistemi ve 6 sensörlü Füze İkaz Sistemi ile teçhiz edilmiş ilk ATAK helikopteri olma özelliğini taşıyor" denildi.

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