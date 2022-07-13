Karabük’te dehşete düşüren olay! Kardeş kardeşe bıçak çekti
YAŞAM İHA
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde iki kardeş arasında miras kavgası çıktı. Sözlü tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Muharrem Ç. yanında bulunan bıçakla ağabeyini göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı tedavi için hastaneye kaldırdı.
Karabük'te yaşanan olay, gece saatlerinde Emek Mahallesi Sanayi Sokak'ta meydana geldi. Muharrem Ç. isimli şahıs ağabeyi Recep Ç. ile iddiaya göre miras yüzünden tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Muharrem Ç. yanında bulunan bıçakla ağabeyini göğsünden bıçakladı.
Ağabey kanlar içerisinde yere yığılırken durumun gürültüye koşan komşularının araya girmesi ile kardeşleri ayırarak, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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