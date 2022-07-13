Karabük’te dehşete düşüren olay! Kardeş kardeşe bıçak çekti

Ağabey kanlar içerisinde yere yığılırken durumun gürültüye koşan komşularının araya girmesi ile kardeşleri ayırarak, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.