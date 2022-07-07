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Tekirdağ’da dehşete düşüren olay! 88 yaşında kamyonetin altında ezilerek can verdi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 07.07.2022
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Tekirdağ’da dehşete düşüren olay! 88 yaşında kamyonetin altında ezilerek can verdi

Tekirdağ’da bir kamyonetin geri geri gitmesi sonucu 88 yaşındaki yaşlı adam ezilerek can verdi. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kamyonetin sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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