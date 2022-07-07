İstanbul’da akılalmaz hırsızlık! Kargocu kılığında dairelere girip...
YAŞAM İHA
İstanbul’da kargocu kılığındaki adam dairelere girerek hırsızlık yaptı. Şüpheli şahsın, binaya kargo paketiyle girip çaldığı ürünlerle de çıktığı göründü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Evden çaldığı ürünleri yanında getirdiği poşetlere dolduran şüpheli şahıs, binadan çıkış yaparak uzaklaştı. Şüpheli şahsın binaya giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde şüpheli şahsın dikkat çekmemek için elindeki paketle binaya giriş yaptığı o esnada temizlik görevlisinin bina girişinde olduğu görülüyor.
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