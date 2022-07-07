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İstanbul’da akılalmaz hırsızlık! Kargocu kılığında dairelere girip...

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 07.07.2022 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022
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İstanbul’da akılalmaz hırsızlık! Kargocu kılığında dairelere girip...

İstanbul’da kargocu kılığındaki adam dairelere girerek hırsızlık yaptı. Şüpheli şahsın, binaya kargo paketiyle girip çaldığı ürünlerle de çıktığı göründü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Ümraniye'de yaşanan olay, geçen gün öğle saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre, bir binaya elindeki kargo paketiyle giren şahıs ev sahiplerinin evde olmadığını tespit ettiği dairelere girdi.

Evden çaldığı ürünleri yanında getirdiği poşetlere dolduran şüpheli şahıs, binadan çıkış yaparak uzaklaştı. Şüpheli şahsın binaya giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı.



Görüntülerde şüpheli şahsın dikkat çekmemek için elindeki paketle binaya giriş yaptığı o esnada temizlik görevlisinin bina girişinde olduğu görülüyor.

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