Balıkesir’de 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlıya 12 sene 6 ay hapis cezası
Balıkesir’in Erdek ilçesinde, 10 yaşındaki Y.O. adlı kız çocuğuna karşı nitelikli cinse istismar suçunu işlediği iddiası ile tutuklu yargılanan 57 yaşındaki Mustafa Çilci, cezasında indirim yapılmadan 12 sene 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
OYUN OYNAMAYA ÇAĞIRDI TACİZE BAŞLADI
Kız çocuğuyla yan yana oturan Çilci, "Çarşıya gideceğim" diyerek evden ayrılmadan önce Y.O.'nun vücuduna dokunmaya başladı. Olayı gören ve bir şey söylemeyen anne D.O., kızından Çilci'den uzak durmasını istedi. 2 gün sonra markete giden Y.O., karşılaştığı Çilci'yi görünce koşarak, uzaklaşıp apartmana girdi.
"YARIN GEL SENİ GEZDİRECEĞİM"
Takip eden Çilci, binada vücuduna dokunduğu kız çocuğuna 10 TL verip, "Yarın gel seni gezdireceğim" dedi. Eve giden Y.O.'nun yaşadıklarını anlattığı annesi, polis merkezine giderek, suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan 5 çocuk ve 8 torun sahibi Çilci, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İNDİRİM UYGULANMADI
Mustafa Çilci hakkında hazırlanan iddianame, Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.
Tutuklu yargılanan Mustafa Çilci, karar duruşmasında hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme heyeti, suçlamaları kabul etmeyen Çilci'ye 'çocuğun nitelikli cinse istismarı' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Suçun ikinci kez gerçekleşmesi nedeniyle cezayı 12 yıl 6 aya çıkaran heyet, sanığa iyi hal indirimi uygulamadı.
Karar duruşmasının ardından CHP Erdek Kadın Kolları Başkanı Gaye Özdiker, CHP Erdek İlçe Başkanı Hale Tuna, CHP Bandırma Kadın Kolları Başkanı Simge Gürkan Çavuşoğlu ile Kız Çocukları Umudumuzdur Derneği, Kadınlar Derneği, Kadın Dayanışma Derneği ve Bandırma Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerince açıklama yapıldı. CHP'li Özdiker, "Biz mutluyuz, en azından mutlu edecek bir kararla çıktık buradan ama bu caydırıcı mıdır, değil midir; bilemiyorum. Daha ağır cezalar almaları gerekiyor. Artık çocuklarımızı ellemeyin, kadınlarımızı öldürmeyin" diye konuştu.
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