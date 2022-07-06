Balıkesir’de 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlıya 12 sene 6 ay hapis cezası

Karar duruşmasının ardından CHP Erdek Kadın Kolları Başkanı Gaye Özdiker, CHP Erdek İlçe Başkanı Hale Tuna, CHP Bandırma Kadın Kolları Başkanı Simge Gürkan Çavuşoğlu ile Kız Çocukları Umudumuzdur Derneği, Kadınlar Derneği, Kadın Dayanışma Derneği ve Bandırma Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerince açıklama yapıldı. CHP'li Özdiker, "Biz mutluyuz, en azından mutlu edecek bir kararla çıktık buradan ama bu caydırıcı mıdır, değil midir; bilemiyorum. Daha ağır cezalar almaları gerekiyor. Artık çocuklarımızı ellemeyin, kadınlarımızı öldürmeyin" diye konuştu.

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