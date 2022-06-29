Manisa’da dehşete düşüren olay! Boşanma aşamasındaki eşi ile oğlunu öldürdü
Manisa’da bir adam boşanma aşamasında olduğu eşini ve oğlunu tabancayla ateş ederek öldürdü. Olay yerinde kanlar içinde yere yığılan anne oğul hayatını kaybetti. Cani adam olayın yaşandığı sokakta suç aletiyle birlikte polise teslim oldu. Öte yandan katil Hüseyin Yurtseven'in son 1 aydır, oğlunun evinde saklanan eşi Ummuhan Yurtseven'i görmek için fırsat kolladığı ve mahallede dolaştığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Manisa'da 71 yaşındaki Hüseyin Yurtseven, boşanma aşamasındaki eşi 65 yaşındaki Ummuhan Yurtseven ile 45 yaşındaki oğlu Mustafa Yurtseven'i tabancayla vurarak öldürdü.
Yurtseven, olayın yaşandığı sokakta suç aletiyle birlikte polise teslim oldu.
Olay, saat 20.30 sularında Yunusemre ilçesi Tevfikiye Mahallesi 3800 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Ummuhan Yurtseven, 1 yıl önce geçimsizlik nedeniyle eşi Hüseyin Yurtseven'i terk ederek oğlu Mustafa Yurtseven'in yanına yerleşti.
Boşanma aşamasındaki eşiyle barışmak isteyen Hüseyin Yurtseven, konuşmak üzere oğlu Mustafa Yurtseven'in evine geldi. Eşinden olumsuz yanıt alan Yurtseven, bu sırada oğlu ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sinirlenen Yurtseven, yanında getirdiği tabanca ile önce oğluna, daha sonra eşine birer el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği anne ve oğlu, kanlar içerisinde evin mutfağında yere yığıldı.
Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne Ummuhan Yurtseven ve oğlu Mustafa Yurtseven'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Anne ve oğlunun cansız bedenleri otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Apartmandan çıkan şüpheli Yurtseven ise suç aletiyle birlikte polise teslim oldu.
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