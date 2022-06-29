Manisa’da dehşete düşüren olay! Boşanma aşamasındaki eşi ile oğlunu öldürdü

Boşanma aşamasındaki eşiyle barışmak isteyen Hüseyin Yurtseven, konuşmak üzere oğlu Mustafa Yurtseven'in evine geldi. Eşinden olumsuz yanıt alan Yurtseven, bu sırada oğlu ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sinirlenen Yurtseven, yanında getirdiği tabanca ile önce oğluna, daha sonra eşine birer el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği anne ve oğlu, kanlar içerisinde evin mutfağında yere yığıldı.