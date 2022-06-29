Küçük çocuk gördü yakayı ele verdi! Hırsız Hatice 67. işinde yakalandı
İstanbul Sarıyer'de Anaokulu öğretmenin evine giren iki hırsız o sırada evde bulunan 14 yaşındaki çocuğa yakalanınca biri çocuğun kapısını tuttu diğeri çaldıklarını çantaya doldurdu. Ardından apar topar evden kaçtı. Yaşadığı şoku atlatınca "Anne eve hırsız girdi" diye annesini arayan çocuk korku içinde annesini beklemeye başladı. Eve gelip gördüğü manzara karşısında krize giren annenin ihbarı üzerine olay yerine gelen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri incelenen kamera görüntülerinden, şüphelinin kimliğini tespit etti. Yalova'da yakalanan şüpheliler Taner D. ve Hatice Ç. gözaltına alındı. Hatice Ç.'nin 66 kez benzer olaylara karıştığı öğrenildi.
Sarıyer'de 24 Haziran günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Anaokulunda öğretmenlik yapan kadın 14 yaşındaki oğlunu evde bırakıp kapıyı da kilitleyip işe gitti. Bir süre sonra eve hırsızlar geldi. Kapının kilidini göbek patlatma yöntemi ile kırıp içeri girdiler. O sırada çocuk evde uyuyordu. Bütün odaları karıştırdılar. Girdikleri son oda çocuğun odası oldu. Çocuk biranda uyanınca hırsızlarda biri kapıyı üzerine kapatıp onu zorla oda da tuttu. Diğeri de çaldıklarını bir çantaya doldurdu. İki hırsız evden aldıkları binlerce liralık ziynet eşyası ve değerli eşyalarla kayıplara karıştı.
ANNE EVE HIRSIZ GİRDİ
Hırsızlar gittikten sonra yaşadığı şoku atlatan çocuk annesine haber verdi. Anne gelince gördüğü manzara karşısında şok oldu bir süre sonra olay yerine gelen Sarıyer Asayiş Büro dedektifleri her detayı tek tek inceledi. İncelenen kamera görüntülerinde, çok sayıda sahte plaka değiştiren hırsızların Yalova'ya gittiği belirlendi.
2 ŞÜPHELİ YALOVA'DA YAKALANDI
Oradaki güvenlik güçlerine haber verildi. Ekipler aynı aracın o bölgede de bir hırsızlık olayına karıştığını tespit etti. Tespit edilen araçla kısa süreli bir kovalamaca yaşayan Jandarma ekipleri şüphelilerden Hatice Ç.'yi gözaltına aldı. Ekipler kaçan diğer şüphelinin peşine düştü. Çalışmaların devamında adresi belirlenen Taner D.'de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler orada serbest kaldı.
SUÇ MAKİNASI ÇIKTILAR
Ancak Sarıyer polisi şüphelilerin peşini bırakmadı. Gözaltına alınıp emniyete götürülen şüpheliler Hatice Ç. ve Taner D.'nin bir çok olaya karıştıkları tespit edildi. Yapılan araştırmalarda Hatice Ç.'nin 66 Taner D.'nin ise 13 suç kaydının olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler karıştıkları son iki hırsızlık olayını ortakları Murat E. ve Haydar Y. ile birlikte yaptıklarını itiraf ettiler. Polis o iki şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor. Adliyeye Sevk edilen Taner D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KENDİ EVİ GİBİ GİRİP SOYDU
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro emirliğince tekrar gözaltına alınan Hatice Ç.'nin suç dosyası kabarık çıktı. Hatice Ç.'nin Kartal'da da bir evi soyduğu giriş çıkış anlarının ise kameralara yansıdığı öğrenildi.
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