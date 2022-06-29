Kayseri’de kaçak av yapan 2 kişiye 50 bin 500 TL ceza

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Hürmetçi Sazlığı sulak alanında kurdukları örme tuzaklar ve canlı mührelerle şahin avlamaya çalışan yabancı iki şahıs suçüstü yakalandı. Ekipler, 4 şahin başlığı, 15 örme tuzağı, tel kafes, mühre olarak kullanılan 4 canlı güvercin, tarla faresi, kerkenez ve 2 ölü serçe ele geçirdi. Av esnasında kullanılan motosiklete de el konuldu. 50 BİN 500 TL CEZA Kaçak avlanan 2 kişiye 50 bin 500 lira para cezası uygulandı. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN