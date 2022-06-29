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Kayseri’de kaçak av yapan 2 kişiye 50 bin 500 TL ceza

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 29.06.2022 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022
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Kayseri’de kaçak av yapan 2 kişiye 50 bin 500 TL ceza

Kayseri'nin İncesu ilçesinde, şahin avlamak isterken suçüstü yakalanan yabancı uyruklu 2 şahsa 50 bin 500 TL ceza verildi. Av esnasında kullanılan motosiklete de el konuldu.

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