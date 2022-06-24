Zongul’dak denize düşen ve ölümden kurtarılan genç ekiplere teşekkür etti

Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri boğulmak üzere olan şahsı kurtararak bota alındı. Ölümden dönen genç hayatını kurtaran ekibe sarılarak teşekkür etti. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Tayfun K., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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