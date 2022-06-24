24 Haziran 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Başına silah dayayan şahsı polisler ikna etti!

Başına silah dayayan şahsı polisler ikna etti!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.06.2022 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022
ABONE OL
Başına silah dayayan şahsı polisler ikna etti!

Ankara'da kafasına silah dayayıp intihar girişiminde bulunan şahıs, polisin ikna çalışmaları sonucunda elindeki silahı bırakıp teslim oldu. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Yenimahalle ilçesi Gazi Mahallesi’nde elinde silah olan bir şahsın “Beni delirttiler” diye bağırması üzerine çevredeki vatandaşlar polise haber verdi. Bölgeye gelen polis ekiplerini görünce şahıs silahı başına dayadı. Polislerin yaklaşık 45 dakika süren ikna çabaları sonucunda şahıs elindeki silahı bırakarak teslim oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA