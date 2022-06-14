13 gündür kayıptı Müge Anlı’da bulundu! Eşini kardeşi olarak tanıttı sevgilisinin tüm birikimini aldı
Yüzde 64 engelli olan Arife Sazak 13 gün önce ortadan kayboldu. Kızının kaçırıldığını iddia eden anne Meryem Sazak Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Canlı yayına bağlanarak Murat’a kaçtığını söyleyen Arife Sazak, yayından sonra baskı altında olduğunu söyledi. Müge Anlı ekibinin de yardımıyla bugün canlı yayına annesinin yanına getirilen genç kadının yaşadıkları şaşkına çevirdi.
36 yaşındaki 1 çocuk annesi Arife Sazak hastanede temizlik görevlisi olarak çalışıyordu. Yüzde 64 zihinsel engelli olduğu öğrenilen genç kadın 13 gün önce sırra kadem bastı.
Kızının kaçırıldığını iddia eden anne Meryem Sazak, dün Müge Anlı'ya başvurarak kızının bulunmasını istedi.
Dün canlı yayına telefonla bağlanan Arife Sazak, annesi ile konuşmuş fakat sevgilisi Murat'ın baskısı altında olduğu için annesinin kendisini başka biriyle evlendirmek istediğini iddia ederek Murat'a kaçtığını söylemişti. Anne Meryem Hanım ise kızının bu iddialarını kabul etmemiş, Murat'ın kızını kandırarak paralarını aldığını iddia etmişti.
Yayından sonra Müge Anlı'nın ekibiyle konuşan Arife baskı altında olduğunu söyleyerek ekibin de yardımıyla bugün canlı yayına annesinin yanına getirildi.
Mart ayından beri sevgilisin yanında kalan ve ailesinin haber alamadığı %64 zihinsel engelli olan arife Sazak yaşadıklarını anlattı
EŞİNİ KIZ KARDEŞİ OLARAK TANIŞTIRDI!
Murat'la bir arkadaşlık sitesinde yazışıp tanıştıklarını söyleyen Sazak, "Evlilik düşündüğünü Almanya'dan geldiğini söyledi. 5 yıl sonra emekli olacağım dedi. Uzun süre yazıştık daha sonra bana benimle yaşa dedi, ben de çocuklarımı bırakıp gittim. Evine gittiğimde bana Ankara'da yaşayan bir kız kardeşim var seninle tanışmaya gelecek dedi. Daha sonra Sevim yanımıza geldi, benden gizli konuşmalarına şahit oldum, Murat da bunu fark edince bana 'Sevim benim eşim ama çocuğumuz olmuyor. Seni de ikinci eş olarak alıp bize bir çocuk vermen için yanıma aldım" dedi.
SEVGİLİME 6 AYDA 110 BİN LİRA PARA VERDİM…
Maaşını ve tüm birikimini Murat'a verdiğini söyleyen Arife Sazak, "İlerleyen zamanlarda bana birikmiş paran var mı diye sordu ilk başta yok dedim. Daha sonra beni zorlayınca bankadaki 37 bin TL birikmişim olduğunu söyledim, parayı alıp döviz yapalım birikimimiz olsun dedi o'nu sevdiğim için tamam dedim bankaya gittik orada kredi çekip çekemeyeceğimi sordurdu, 20 Bin lira da kredi çektim. Her ay o krediyi ödüyorum maaşımı da Murat alıyor. Paramı almaması için banka kartımı iptal ettim ama bunu öğrenince bana şiddet uyguladı, neredeyse öldürecekti, eşi engel oldu. Ama beni dövse de öldürse de Murat'ı seviyorum. O'na şuan güvenemem ama O'nsuz da yapamam. Siz beni anlamıyorsunuz" diyerek hem izleyicileri hem de Müge Anlı'yı şaşkına uğrattı.
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