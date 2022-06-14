13 gündür kayıptı Müge Anlı’da bulundu! Eşini kardeşi olarak tanıttı sevgilisinin tüm birikimini aldı

SEVGİLİME 6 AYDA 110 BİN LİRA PARA VERDİM…

Maaşını ve tüm birikimini Murat'a verdiğini söyleyen Arife Sazak, "İlerleyen zamanlarda bana birikmiş paran var mı diye sordu ilk başta yok dedim. Daha sonra beni zorlayınca bankadaki 37 bin TL birikmişim olduğunu söyledim, parayı alıp döviz yapalım birikimimiz olsun dedi o'nu sevdiğim için tamam dedim bankaya gittik orada kredi çekip çekemeyeceğimi sordurdu, 20 Bin lira da kredi çektim. Her ay o krediyi ödüyorum maaşımı da Murat alıyor. Paramı almaması için banka kartımı iptal ettim ama bunu öğrenince bana şiddet uyguladı, neredeyse öldürecekti, eşi engel oldu. Ama beni dövse de öldürse de Murat'ı seviyorum. O'na şuan güvenemem ama O'nsuz da yapamam. Siz beni anlamıyorsunuz" diyerek hem izleyicileri hem de Müge Anlı'yı şaşkına uğrattı.