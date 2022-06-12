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Haberler Galeri Ankara'da yaşanan sel sonucu hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in son sözleri ortaya çıktı: Hakkınızı helal edin

Ankara'da yaşanan sel sonucu hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in son sözleri ortaya çıktı: Hakkınızı helal edin

Ankara'da meydana gelen sel felaketinde vefat eden İlkay Yiğit'in son sözleri arkadaşı Atakan Yılmaz tarafından aktarıldı. Türkiye'yi yasa boğan olay sonrası Başkan Erdoğan da CHP ve Yiğit ailesine başsağlığı diledi. Yiğit'in vefat anını anlatan Cumhuriyet Halk Partisi Mamak Gençlik Kolları İlçe Başkanı Atakan Yılmaz, "Küçük bir çocuğu bıraktıktan sonra geri dönmek için o dere yatağından aşağıya inerken arabada mahsur kalıyor. Patronunu arayarak 'Hakkınızı helal edin, ben zannediyorum kurtulamayacağım' diyor" şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 12.06.2022 17:08 Güncelleme Tarihi: 12.06.2022 17:47
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Ankara’da yaşanan sel sonucu hayatını kaybeden İlkay Yiğit’in son sözleri ortaya çıktı: Hakkınızı helal edin

Ankara'nın Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel nedeniyle hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in cenazesi, bugün Ankara'da defnedildi.

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Ankara’da yaşanan sel sonucu hayatını kaybeden İlkay Yiğit’in son sözleri ortaya çıktı: Hakkınızı helal edin

Rehabilitasyon merkezi servis sürücüsü olan Yiğit, sel esnasında kurtulmak için bulunduğu araçtan inmeye çalışırken, sel suyuna kapılarak hayatını kaybetti.

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Ankara’da yaşanan sel sonucu hayatını kaybeden İlkay Yiğit’in son sözleri ortaya çıktı: Hakkınızı helal edin

JÖAK, AFAD ve itfaiye ekiplerince başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu İlkay Yiğit'in cansız bedenine, şehir merkezinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta ulaşıldı.

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Ankara’da yaşanan sel sonucu hayatını kaybeden İlkay Yiğit’in son sözleri ortaya çıktı: Hakkınızı helal edin

Cumhuriyet Halk Partisi Mamak Gençlik Kolları İlçe Başkan Yardımcısı olduğu öğrenilen İlkay Yiğit'in cenaze töreni gerçekleşti.

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Ankara’da yaşanan sel sonucu hayatını kaybeden İlkay Yiğit’in son sözleri ortaya çıktı: Hakkınızı helal edin

"HAKKINIZI HELAL EDİN, BEN ZANNEDİYORUM KURTULAMAYACAĞIM"
İlkay Yiğit'in engelli çocukların eğitim aldığı bir rehabilitasyon merkezinde görevli olarak çalıştığını ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi Mamak Gençlik Kolları İlçe Başkanı Atakan Yılmaz, "Küçük bir çocuğu bıraktıktan sonra geri dönmek için o dere yatağından aşağıya inerken sel geliyor. Sel geldikten sonra arabada mahsur kalıyor. Sel yoğunlaşmaya başlamadan önce patronunu arıyor, yardım talep ediyor. Daha sonra tekrar patronunu arayarak 'Hakkınızı helal edin, ben zannediyorum kurtulamayacağım" diyor.