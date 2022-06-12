12 Haziran 2022, Pazar
Ankara'da yaşanan sel sonucu hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in son sözleri ortaya çıktı: Hakkınızı helal edin
Ankara'da meydana gelen sel felaketinde vefat eden İlkay Yiğit'in son sözleri arkadaşı Atakan Yılmaz tarafından aktarıldı. Türkiye'yi yasa boğan olay sonrası Başkan Erdoğan da CHP ve Yiğit ailesine başsağlığı diledi. Yiğit'in vefat anını anlatan Cumhuriyet Halk Partisi Mamak Gençlik Kolları İlçe Başkanı Atakan Yılmaz, "Küçük bir çocuğu bıraktıktan sonra geri dönmek için o dere yatağından aşağıya inerken arabada mahsur kalıyor. Patronunu arayarak 'Hakkınızı helal edin, ben zannediyorum kurtulamayacağım' diyor" şeklinde konuştu.
Giriş Tarihi: 12.06.2022 17:08 Güncelleme Tarihi: 12.06.2022 17:47
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