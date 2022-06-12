Ankara’da yaşanan sel sonucu hayatını kaybeden İlkay Yiğit’in son sözleri ortaya çıktı: Hakkınızı helal edin

"HAKKINIZI HELAL EDİN, BEN ZANNEDİYORUM KURTULAMAYACAĞIM"

İlkay Yiğit'in engelli çocukların eğitim aldığı bir rehabilitasyon merkezinde görevli olarak çalıştığını ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi Mamak Gençlik Kolları İlçe Başkanı Atakan Yılmaz, "Küçük bir çocuğu bıraktıktan sonra geri dönmek için o dere yatağından aşağıya inerken sel geliyor. Sel geldikten sonra arabada mahsur kalıyor. Sel yoğunlaşmaya başlamadan önce patronunu arıyor, yardım talep ediyor. Daha sonra tekrar patronunu arayarak 'Hakkınızı helal edin, ben zannediyorum kurtulamayacağım" diyor.