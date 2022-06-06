Rize'de korkutan patlama! İtfaiye ekiplerini alarma geçiren yangın
Rize'nin Çayeli ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Dairede bulunan tüp patlarken ses tüm ilçede duyuldu. Yangına, Rize-Artvin Havalimanı’na ait itfaiye ekipleri de müdahalede bulundu.
Rize'nin Çayeli ilçesinde çıkan yangına çevre belediyeler ve Rize-Artvin Havalimanı'ndan gelen Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)'ne ait ekipler tarafından müdahale edildi.
Yangın ilçeye bağlı Yenipazar Mahallesi, Ali Okumuş Caddesi üzerindeki Mevla Apartmanı'nın teras katında saat 23.30 sıralarında çıktı. Yangını görenlerin itfaiye ekiplerine haber vermesinin ardından apartman sakinleri tarafından bina tahliye edildi.
Alevlerin büyümesiyle yanan evde tüp olduğu düşünülen bir patlama meydana gelince ses tüm ilçede yankılandı.
Rize Belediyesi, Çayeli Belediyesi, Kaçkar İtfaiye Birliği ve Ardeşen Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra özel sektör firmalara ait peyzaj çalışması yapan su tankerleri ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne ait Rize-Artvin Havalimanı'nda görevli yangın söndürme ekiplerinin de müdahale ettiği yangın nedeniyle ilçe merkezi de yoğun bir duman bulutunun altında kaldı.
Bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerine apartmanın dışında müdahale ederken bazı vatandaşlar ise bulundukları evlerden yanan eve su tutarak yangının sönmesi için mücadele verdi.
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