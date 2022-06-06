Ordu’da altın değerinde bir lezzet! Kilosu tam 200 TL

"DAĞ ÇİLEĞİNİ TOPLAMAK BİZİ YORSA DA KAZANCI GÜZEL"

Dağa yakın yerlerde daha çok fazla organik çileklerini bulduklarını ifade eden Okan Karaca ise "Ailemizle birlikte dağ çileği toplamak için seferber oluyoruz. Genelde kimsenin ulaşamadığı yerlere giderek dağ çileklerini buluyoruz. Bulduğumuz yerleri de kendimiz kimseye söylemiyoruz. Günde en fazla 1 kilo bulabiliyoruz. Mayıs ayında başlıyoruz haziran ayının ortalarına kadar bu çileği topluyoruz. Kendim daha çok ticaretini yapıyorum. 150 TL'den başlıyor 200 TL'ye kadar çileği satıyoruz. Kendime harçlık kazandırıyor. Dağ çileğini toplamak bizi yorsa da kazancı güzel" diye konuştu.





"DAĞ ÇİLEĞİNİ REÇEL YAPMAK İÇİN TOPLUYORUZ"

Çok zor şartlar altında dağ çileklerini topladıklarını, kilosunun 200 TL'ye çıktığını ifade eden Eda Aydın da "Dağ çileğini reçel yapmak için topluyoruz. Reçeli gerçekten çok lezzetli" diye konuştu.