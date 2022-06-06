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‘Castoro 10’ isimli gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.06.2022
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‘Castoro 10’ isimli gemi İstanbul Boğazı’ndan geçti

Karadeniz’de bulunan 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin karaya çıkartılması için sığ denizlerde boru serpme işlemini yapacak olan ‘Castoro 10’ isimli gemi İstanbul Boğazı’ndan geçti. Maersk tracker isimli gemi yedeğinde boğazdan geçiş yapan gemi havadan görüntülendi.

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