Trafikte başlayan kavga kazaya döndü! Taksiyi parçaladılar

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"



Şüphelilerin taksiye zarar verdiğini belirten Yaşar, "Aracımın birçok yerinde hasar var. Korkunç bir olay yaşadık. İnşallah güvenlik ekipleri elinden gelen yardımı yapacak. Vücudumda sadece sol kolumda, şu şekilde bir şişlik var. Doktora gidip darp raporu aldık. Kadın müşterimin sağlık açısından herhangi bir problemi yok. Sadece psikolojik olarak kendisi yıprandı. Bu şekilde korkunç bir olaya şahit oldu kendisi. Bu olayın peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.



