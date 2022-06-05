05 Haziran 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Otobüsteki tacizciye hapis cezası! Kadın hakimden ibretlik sözler

Otobüsteki tacizciye hapis cezası! Kadın hakimden ibretlik sözler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.06.2022
ABONE OL
Otobüsteki tacizciye hapis cezası! Kadın hakimden ibretlik sözler

İstanbul’da belediye otobüsünde yanında oturan kadını taciz eden sanık 2 yıl hapse çarptırıldı. Sanık para cezası talebinde bulunurken, kadın hakimden ibretlik sözler geldi.

İstanbul'da iddiaya göre, 26 Nisan 2021 tarihinde E.K. isimli kadın işe gitmek için otobüse bindi. E.K. otobüse bindikten kısa bir süre sonra yanına oturan M.Ş. genç kadına eliyle birkaç kez dokundu. İlk başta temasları otobüsün sarsıntısına veya tesadüfe bağlayan E.K. kimseyi suçlamamak adına emin olmak için biraz bekledi.

Ancak sanık M.Ş. bu defa da genç kadının bacağını sıktı. E.K.'nin "Sen ne yapıyorsun!'" diye bağırması üzerine M.Ş. hızla genç kadının yanından kalkıp otobüsün önüne doğru ilerlemeye başladı ve otobüsün kapısı açılır açılmaz aşağıya inerek kaçtı. E.K. bunun üzerine karakola giderek kendisini taciz eden kişiden şikayetçi oldu. Otobüs içindeki kamera kayıtları incelenerek kimliği tespit edilen sanık M.Ş. hakkında dava açıldı.

KAMERALAR İNCELENDİ

Milliyet'in haberine göre: Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılaması yapılan sanık M.Ş., son sözünde suçlamaları reddederek beraatini istedi. Kararını açıklayan hakim; kamera kayıtları, tanık ifadeleri ve Yargıtay'ın, "kadının tanımadığı ve husumeti bulunmayan kimseye namusunu ortaya koyacak şekilde iftira atmasına neden bulunmadığı" ve "hemen olayın akabinde süre geçmeden şikayette bulunulması" kriterlerini de göz önünde bulundurarak sanık M.Ş.'yi "cinsel taciz" suçundan iki yıl hapis cezasına çarptırdı.

Hâkim, sanığın duruşmada gözlemlenen hali, kişilik özellikleri, verilen cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisi dikkate alınarak sanık hakkında iyi hal indirimi uygulanmasına yer olmadığına karar verdi. Hâkim ayrıca, sanığın ileride bir daha suç işlemeyeceği yönünde mahkemede vicdani kanaat oluşmadığını da belirterek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da yer olmadığına dair karar verdi.

HAKİMDEN İBRETLİK SÖZLER

İstanbul'da, otobüste seyahat eden E.K. isimli kadına cinsel tacizde bulunan sanık yargılandığı davada, indirimsiz ertelemesiz iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargılamayı yapan hâkim Fatma Karakayalı hüküm kurulduktan sonra kendisine, "Nasıl olur? Para cezasına çeviremez miyiz?" diye soran sanığa, "Bundan sonra kadınlar özgürce seyahat ederken eline koluna hakim olursun" diye cevap verdi.

E.K.'nin avukatı Sıla Polat, "Hüküm kurulduktan sonra sanık hâkime hanıma, 'Nasıl olur? Para cezasına çeviremez miyiz?' diye sordu. Bunun üzerine hâkime hanım da dosyayı üst mahkemeye götürme ve itiraz hakkı olduğunu anlatarak, 'Bundan sonra kadınlar özgürce seyahat ederken eline koluna hâkim olursun' cümlesini kullandı" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA