İzmir’de direksiyon kontrolünü kaybeden araç dükkana daldı! O anlar kamerada





"KIL PAYI KURTULMUŞ"

Kazadan yaklaşık 5 dakika önce çay içmek için dükkandan çıktığını söyleyen terzi Kadir Demirci, kaza esnasında dükkanda da olabileceklerini söyledi. Demirci, "Ben kardeşlerim ve amcamın oğluyla beraber iş yerinde oturuyorduk ve daha sonra çay içmek içim dışarı çıktık. Daha 5 dakika bile olmadan komşularımız kazayı haber verdi ve dükkanın içine araba girdiğini söyledi. Koşarak geri döndüm ve arabanın komple dükkanın içine girdiğini gördüm. O an burada da olabilirdik, çünkü genellikle dükkanın önünde oturuyoruz. Allah korudu bizi, buna şükür. Araç sürücüsünün anlattığına göre otomobilin fren telleri kopmuş o esnada o yüzden fren tutmamış. Direksiyon hakimiyetini de kaybedince iki aracın arasından geçerek dükkana dalıyor. Yoldan geçen bir vatandaşın da hemen yanından geçmiş araç; onu da kazadan kıl payı kurtulmuş" açıklamasında bulundu.