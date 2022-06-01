İzmir’de direksiyon kontrolünü kaybeden araç dükkana daldı! O anlar kamerada
İzmir Buca’da şoförünün direksiyon kontrolünü kaybettiği bir araç terzi dükkanına dalarak durabildi. O anlar etraftaki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedilirken, kayıtlarda bir şahsın da aracın altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu görüldü.
Kaza geçen akşam sularında 202/28 sokakta yaşandı.
Edinilen bilgiye göre 42 V 6503 plakalı otomobil, sokakta hareket halindeyken şoförünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çıktı peşinden de terzi dükkanına dalarak durabildi.
Şans eseri kaza sonucu hayatını kaybeden veya yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu.
FACİADAN KIL PAYI KURTULDU
Meydana gelen kaza ise, terzi dükkanının yanında bulunan kuaförün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntüde aracın kontrolsüz bir şekilde kaldırıma çarptığı, o esnada kaldırımda yürüyen bir vatandaşın yanından hızla geçip dükkana girdiği anlar yer aldı. Aracın altında kalmaktan son anda kurtulan vatandaş ve araç sürücüsünün kazanın ardından şoka girdiği öğrenildi.
"KIL PAYI KURTULMUŞ"
Kazadan yaklaşık 5 dakika önce çay içmek için dükkandan çıktığını söyleyen terzi Kadir Demirci, kaza esnasında dükkanda da olabileceklerini söyledi. Demirci, "Ben kardeşlerim ve amcamın oğluyla beraber iş yerinde oturuyorduk ve daha sonra çay içmek içim dışarı çıktık. Daha 5 dakika bile olmadan komşularımız kazayı haber verdi ve dükkanın içine araba girdiğini söyledi. Koşarak geri döndüm ve arabanın komple dükkanın içine girdiğini gördüm. O an burada da olabilirdik, çünkü genellikle dükkanın önünde oturuyoruz. Allah korudu bizi, buna şükür. Araç sürücüsünün anlattığına göre otomobilin fren telleri kopmuş o esnada o yüzden fren tutmamış. Direksiyon hakimiyetini de kaybedince iki aracın arasından geçerek dükkana dalıyor. Yoldan geçen bir vatandaşın da hemen yanından geçmiş araç; onu da kazadan kıl payı kurtulmuş" açıklamasında bulundu.
"ARAÇ SÜRÜCÜSÜ DE ŞOKTAYDI"
Kaza anında yan dükkanda çalışan kuaför Sultan Okçu ise, "İçerde çalışırken bir cam patlaması sesiyle kendimizi dışarı attık. Bir aracın dükkanın içerisine girmiş olduğunu gördük. Çok şükür kimseye bir şey olmadı ama yan dükkanda maddi hasar meydana gelmiş. Bir vatandaşın da kıl payı kazadan kurtulduğunu güvenlik kameralarını izlediğimizde anladık. Kaza anında o vatandaş da araç sürücüsü de şoktaydı" dedi.
Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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