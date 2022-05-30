Türkiye’nin konuştuğu Azra Gülendam cinayetinde yeni gelişme! Cani Murat Ayhan’ın cezası belli oldu





'UYUŞTURUCU NEDENİYLE OLAYI GERÇEKLEŞTİRDİM'



Sanık Mustafa Murat Ayhan ise savunmasında "Benim kendisiyle ne flört ne de arkadaşlık kurma gibi bir durum vardı. Olay günü uyuşturucu nedeniyle olayı gerçekleştirdim. Herhangi bir cinsel yönelimim olmamıştır. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm ve pişmanım" dedi.



CİNSEL SALDIRIYA YÖNELİK DNA İZİNE RASTLANMADI



Sanık avukatı Mehmet Ali Başaslan, geçen duruşmada açıklanan mütalaaya karşı yaptığı savunmada, "Raporda cinsel saldırıya yönelik DNA izine rastlanmamış. Maktulün eve zorla götürülmediği, mobese ve kamera görüntülerinde mevcut. Gayet rahat, relaks şekilde oturdukları görülüyor. Herşey kendiliğinden geliştiği evin içerisinde keskin bir bıçağın olmadığı da aşikar. Olaydan sonra markete gidip bıçak aldığına yönelik kamera kayıtları ve fiş vardı. Öldürmeye tasarlayan kişinin evinde bıçağı da hazır olurdu. Müvekkilim uyuşturucunun etkisiyle düşünememiş, ne yaptığını bilememiştir. Sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair yeniden rapor alınmasını talep ediyoruz. Olayda kast yoktur. Müvekkilimin tahliyesini talep ediyoruz" diye konuştu.