Son dakika | Ankara'da feci kaza! 20 kişi yaralandı
Son dakika haberi.. Ankara'da minibüs otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada en az 20 kişi yaralandı.
Ankara'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı kaza anı mobese kamerasına yansıdı.
Kaza saat 17.30 sıralarında başkentin en merkezi noktalarından Çankaya ilçesi İsmet İnönü Bulvarı üzerindeki Genelkurmay Kavşağı'nda meydana geldi.
Ayrancı ile Kızılay arasında yolcu taşıyan 06 J 1211 plakalı minibüs ile 06 CGT 751 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrilerek, sürüklendi.
Can pazarının yaşandığı kazada otomobil sürücüsü, minibüs şoförü ve minibüste bulunan 18 yolcu yaralandı. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi kaza yerine sevk edildi.
Yaralılara önce çevredekiler, daha sonra gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralılar, ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek, tedaviye alındı.
Öte yandan kaza anı mobese kamerasına yansıdı. Görüntüde otomobil ile çarpışan minibüsün devrilerek sürüklendiği, ardından çevrede yaşanan panik görüldü.
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