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Kayseri’de sokak ortasında alacak-verecek cinayeti! Taksi sahibinin oğlu önünü kestiği sürücüyü başından vurdu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 22.05.2022 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022
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Kayseri’de sokak ortasında alacak-verecek cinayeti! Taksi sahibinin oğlu önünü kestiği sürücüyü başından vurdu

Kayseri Melikgazi’de ticari taksi sahibinin oğlu, telefonda tartıştığı sürücünün önünü kesti. Silahla başından vurulan ticari taksi şoförü, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ticari taksi sahibi A.T.'nin 18 yaşındaki oğlu E.T., şoförleri olan Musa K. ile telefonda alacak verecek meselesi sebebiyle tartıştı. İddiaya göre telefon konuşmasının akabinde E.T., Musa K.'nin hakimiyetindeki 38 T 0291 plakalı taksiyi ilçeye bağlı Kılıçaslan Mahallesi Molla Sokak üzerinde önüne kesti.

TEK KURŞUNLA ÖLDÜRDÜ

Burada E.T., yanında bulundurduğu tabanca ile Musa K.'nın başına tek el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan Musa K. ise ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Şahıs hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli E.T.'yi saklandığı evde suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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