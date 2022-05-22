Kayseri’de sokak ortasında alacak-verecek cinayeti! Taksi sahibinin oğlu önünü kestiği sürücüyü başından vurdu

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan Musa K. ise ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.