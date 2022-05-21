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Türk şoför İtalya'da giderken yanan feribotta kaybolmuştu! DNA testinden sonuç çıkmadı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.05.2022
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Türk şoför İtalya’da giderken yanan feribotta kaybolmuştu! DNA testinden sonuç çıkmadı

İtalya'ya giderken yangın çıkan feribotta kaybolan TIR şoförü Mehmet Çakır'dan (42) halen haber yok. Ablasından alınan ve feribottaki 4 yanmış cesetle karşılaştırılan DNA örneklerinden de tespit yapılamadığı öğrenildi.

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