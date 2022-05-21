Antalya’da cinnet getiren Ukraynalı baba dehşeti: 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürdü





Kadına yardıma giden bir taksici ise yaşananları gözyaşları içinde şöyle anlattı:

"Bir tane kadın çıkarak polis diye bağırmaya başladı. Ben de Rusça bildiğim için yardıma gittim. Kadın, 'Çocuklarımı kesti kocam' diye bağırıyordu. Altlı üstlü daire kiralamışlar. Kadın aşağıda kayınvalidesinde kaldığını, eşinin ise yukarıda çocukları ile yaşadığını söyledi. Daha sonra yukarı çıkarak savaştan dolayı bunalımda olan eşinin çocuklarını bıçaklayarak öldürdüğünü belirtti. Kendisini de öldürmek istemiş, kaçarak kurtulmuş."