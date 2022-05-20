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Eyüpsultan mezarlığında kaza! El frenini çekmeyi unuttu otomobil yan yattı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 20.05.2022 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022
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Eyüpsultan mezarlığında kaza! El frenini çekmeyi unuttu otomobil yan yattı

İstanbul Eyüpsultan mezarlığına ziyarete giden bir kişi, aracının el frenini çekmeyi unutmasıyla otomobil önce ağaca çarptı sonra yan yattı. Otomobili durdurmaya çalışan sürücü yaralandı.

Kaza, İstanbul Eyüpsultan'da bulunan Yeni Alibeyköy Mezarlığı'ında sabah saat 07.30 sularında meydana geldi.

ARACIN ALTINDA SIKIŞTI

İstanbul Eyüpsultan'da mezar ziyaretine giden bir kişi, otomobilinin el frenini çekmeyi unuttu. Yokuş aşağı ilerleyen otomobil, ağaca çarpıp yan yatarken aracını durdurmaya çalışan sürücü yaralandı.
Kaza, Yeni Alibeyköy Mezarlığı'nda saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, mezarlığa kabir ziyaretine giden 34 VS 6867 Opel Astra marka otomobilin sürücüsü, el frenini çekmeyi unutarak aşağıya indi. Sürücünün inmesiyle yokuş aşağı ilerleyen otomobil, ağaca çarparak yan yattı. Otomobili durdurmaya çalışan sürücü, yan yatan aracının altında sıkışarak yaralandı.

MEZAR TAŞALARI HASAR ALDI

Kazadan dolayı bazı mezar taşlarında hasar oluştu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü otomobilin altından çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

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