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Adana’da sokak kana bulandı! Silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 20.05.2022
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Adana’da sokak kana bulandı! Silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti

Adana'da 2 grup arasında sokak ortasında çıkan tartışma kısa zaman içerisinde tarafların tansiyonunun yükselmesiyle silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada, başından vurulan Mesut Toprak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay, Adana'nın Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde dün gece sularında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında daha bilinmeden bir nedenden gerginlik çıktı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Mesut Toprak ve karşı taraftaki kişi ve kişiler birbirlerine tabanca ile defalarca ateş açtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Açılan ateş sonucunda Mesut Toprak kafasından vuruldu. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kafasından vurulan Mesut Toprak'ın öldüğü belirledi.

Mesut Toprak'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olay yerinde çok sayıda farklı çaplarda boş kovan ve Mesut Toprak'a ait olduğu değerlendirilen tabanca buldu.

Boş kovanlarda delil çalışması yapıldı.

ŞAHISLARIN KİMLİK TESPİT ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Olayı gerçekleştiren kişi ve kişilerin kimliği tespit etme çalışmaları devam ediyor.

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