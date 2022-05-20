Adana’da sokak kana bulandı! Silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti
YAŞAM İHA
Adana'da 2 grup arasında sokak ortasında çıkan tartışma kısa zaman içerisinde tarafların tansiyonunun yükselmesiyle silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada, başından vurulan Mesut Toprak olay yerinde yaşamını yitirdi.
KURŞUN YAĞDIRDI
Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Mesut Toprak ve karşı taraftaki kişi ve kişiler birbirlerine tabanca ile defalarca ateş açtı.
HAYATINI KAYBETTİ
Açılan ateş sonucunda Mesut Toprak kafasından vuruldu. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kafasından vurulan Mesut Toprak'ın öldüğü belirledi.
Mesut Toprak'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis olay yerinde çok sayıda farklı çaplarda boş kovan ve Mesut Toprak'a ait olduğu değerlendirilen tabanca buldu.
Boş kovanlarda delil çalışması yapıldı.
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