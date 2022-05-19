Yarım asırlık yaş farkı aileyi karıştırdı! Üvey yeğenler miras için harekete geçti

"SEVEREK EVLENMEDİK, MAL VARLIĞININ KIZ KARDEŞİNİN EVLATLIK ÇOCUKLARINA KALMASINI İSTEMEDİ"

Harun Erikçi, Hatice Nuran Temizel ile tanıştığında, apartmanda çöp topladığını belirterek "O apartmanda kendisine ait daireler vardı ama çöp topluyordu. Bazı insanlar onu rahatsız ediyor, parasını alıyordu. Yardımcı olmak istedim, böyle tanıştık. Hatice Nuran'la 12 yıl birlikte yaşadık. Biz severek evlenmedik. Evlilik teklifi ondan geldi. Mal varlığının kız kardeşinin evlatlık çocuklarına kalmasını istemediğini, ben kabul etmezsem başka birini bulacağını söyledi. Evliliğimiz 5 yıl sürdü, 4'ncü yılında, kız kardeşi evliliğin iptali için dava açtı. Eşimin ölümünden sonra mirasının yarısı kardeşine kaldı. Kardeşi rahmetli olduktan sonra, evlatlık çocukları bana kalan mirası da istedi. 45 yıldır görüşmüyorlardı. Açılan dava nedeniyle tedbir kararı verildi, bu nedenle mirasını alamadım" diye konuştu. Nikahtan önce akıl sağlığının yerinde olduğuna ilişkin doktor raporu aldıklarını belirten Erikçi, eşine 3 yıl önce demans teşhisi konulduğunu, resmi vasisi olmasına rağmen mal varlığını satmadığını vurguladı.