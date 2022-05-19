Yarım asırlık yaş farkı aileyi karıştırdı! Üvey yeğenler miras için harekete geçti
Haruk Erikçi kendisinden tam 52 yaş büyük Hatice Nuran Temizel ile evlendi. Temizel’in vefatının ardından Erikçi’ye kalan iki milyon dolarlık mirasa tedbir konuldu. Harun Erikçi, "Biz severek evlenmedik. Mal varlığının kız kardeşinin evlatlık çocuklarına kalmasını istemiyordu. Bana bırakmak istedi." dedi.
Harun Erikçi, 2005 senesinde henüz 22 yaşındayken, kendisinden 52 yaş büyük, o tarihte 74 yaşındaki Hatice Nuran Temizel ile tanıştı. Erikçi, 9 sene Hatice Nuran Temizel ile beraber yaşadı.
Harun Erikçi 2014'te 31 yaşındayken, 83 yaşındaki Hatice Nuran Temizel ile nikah masasına oturdu. 3 sene sonra, Hatice Nuran Temizel'in kız kardeşi evliliğin iptali için mahkemenin yolunu tuttu. Hatice Nuran Temizel, aynı tarihlerde, 86 yaşında yaşamını yitirdi.
Temizel'in hemen hemen 4 milyon dolarlık mal varlığı kız kardeşi ile eşi Harun Erikçi'ye kaldı. Fakat açılan evliliğin iptali davası sebebiyle, Erikçi'nin miras payına tedbir konuldu.
"SEVEREK EVLENMEDİK, MAL VARLIĞININ KIZ KARDEŞİNİN EVLATLIK ÇOCUKLARINA KALMASINI İSTEMEDİ"
Harun Erikçi, Hatice Nuran Temizel ile tanıştığında, apartmanda çöp topladığını belirterek "O apartmanda kendisine ait daireler vardı ama çöp topluyordu. Bazı insanlar onu rahatsız ediyor, parasını alıyordu. Yardımcı olmak istedim, böyle tanıştık. Hatice Nuran'la 12 yıl birlikte yaşadık. Biz severek evlenmedik. Evlilik teklifi ondan geldi. Mal varlığının kız kardeşinin evlatlık çocuklarına kalmasını istemediğini, ben kabul etmezsem başka birini bulacağını söyledi. Evliliğimiz 5 yıl sürdü, 4'ncü yılında, kız kardeşi evliliğin iptali için dava açtı. Eşimin ölümünden sonra mirasının yarısı kardeşine kaldı. Kardeşi rahmetli olduktan sonra, evlatlık çocukları bana kalan mirası da istedi. 45 yıldır görüşmüyorlardı. Açılan dava nedeniyle tedbir kararı verildi, bu nedenle mirasını alamadım" diye konuştu. Nikahtan önce akıl sağlığının yerinde olduğuna ilişkin doktor raporu aldıklarını belirten Erikçi, eşine 3 yıl önce demans teşhisi konulduğunu, resmi vasisi olmasına rağmen mal varlığını satmadığını vurguladı.
"52 YIL YAŞ FARKININ MADDİ ÇIKAR DIŞINDA AÇIKLAMASI YOK"
Temizel'in kız kardeşi tarafından açılan ve çocukları tarafından devam ettirilen 'evliliğin iptali' davasının dilekçesinde, Harun Erikçi ile Hatice Nuran Temizel arasındaki 52 yaş farkı vurgulanarak, bu durumun 'Hayatın olağan akışına aykırı olduğu' belirtildi. Hatice Nuran Erikçi'nin dava tarihinde yatalak ve bunama hastalığı nedeniyle de ayırt etme gücünden yoksun olduğu kaydedilen dilekçede "31 yaşındaki genç bir erkeğin 83 yaşında demans hastası ve ayırt etme gücünden yoksun bir kadınla evlenmesinin maddi çıkarlar dışında başka bir açıklaması yoktur" denildi. Evliliğin iptali davasının yanı sıra, Harun Erikçi hakkında, Hatice Nuran Temizel'i öldürdüğü iddiasıyla suç duyurusunda bulunulduğu da öğrenildi.
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